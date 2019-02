Dernière minute: Le juge Déme rejoint le Pur

C’est maintenant officiel. Le juge démissionnaire Ibrahima Hamidou Dème, recalé à la Présidentielle a décidé de soutenir la candidature d’El Hadji Issa Sall du Pur.

Dème justifie son choix: « Notre choix s’est porté sur le candidat El Hadji Issa Sall parce que nous estimons dans le cadre du « Mouvement Ensemble » qu’il rassemblait les qualités et les valeurs qu’un dirigeant doit avoir à la destinée du Sénégal. Nos deux critères principaux, c’était qu’il fallait un homme intègre d’abord, et deuxièmement un homme nouveau. Et puisqu’il rassemblait ces deux qualités-là, nous avons décidé de porter notre choix sur sa personne», explique le candidat recalé à la présidentielle de 2019″

Dème de poursuivre, « Nous avons naturellement rencontré les autres candidats de l’opposition à leur demande en leur précisant que nous, nous avons des critères par rapport à notre engagement de départ. Qu’est-ce qui fait que nous entrons en politique ? C’est pour des principes et des valeurs pour le renouvellement de la classe politique ».