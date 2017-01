Dernière minute : Yaya Jammeh se rendra en Guinée Conakry

Les choses ont évolué en Gambie. Les dernières informations révèlent que le président sortant Yaya Jammeh a accepté de céder le pouvoir et de quitter la Gambie. En effet, il se rendra en Guinée Conakry avec le président Alpha Condé qui, on le rappelle, accompagné de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz se sont rendus à Banjul ce vendredi 20 janvier pour une médiation de la dernière chance auprès de Yahya Jammeh. Au sortir de ce face à face, Yaya Jammeh a accepté de quitter le pays. Un avion serait positionné sur le tarmac de l’aéroport de Banjul et le tapis rouge a été déroulé pour le dernier honneur rendu au président déchu.

