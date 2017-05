DÉROULEMENT DU FESMAN- L’IGE VA SE PENCHER SUR LE DOSSIER

Mbagnick Ndiaye, qui répondait ainsi à la question orale du député Boucar Biaye, qui cherchait à en savoir davantage sur la somme dépensée pendant le Fesman 2010, a surtout dit qu’il ne pouvait pas “avancer à ce niveau un chiffre exact ou qui peut être contraire à la réalité”.

Parce que, a-t-il expliqué, “au terme de ce FESMAN 3 beaucoup de problèmes ont été posés (…) et cela a valu à l’Etat du Sénégal de commettre l’IGE pour voir comment s’est déroulée cette manifestation au Sénégal”.

L’Ige, ajoute le ministre, est justement en train de mener ses “investigations”, sur cette affaire “extrêmement préoccupante”.

Quant au dossier lui-même, il sera ensuite, donc “au terme de tout le processus, transmis à qui de droit en l’occurrence M. le président de la République (…)”.

Interpellé au sujet d’un éventuel remboursement aux créanciers de l’Etat, Mbagnick Ndiaye a précisé qu’il y a des “procédures” à suivre et que “si les prestataires fournissent les documents nécessaires, c’est-à-dire des contrats, des bons de commandes, etc., en bonne et due forme, normalement l’Etat du Sénégal devra rembourser”.

Autrement, cela risquerait “de poser pas mal de problèmes”. Quant aux possibles sanctions, Mbagnick Ndiaye a expliqué qu’à ce stade, “les choses ne peuvent pas être définies”. “Compte tenu de la réglementation et de la gestion financière, il peut y avoir des sanctions qui peuvent découler de cette lutte de détournement de denier public “.

Avec Aps