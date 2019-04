Des travailleurs de la Mairie de Kaolack en sit-in pour arriérés de salaire

Des travailleurs de la mairie de Kaolack étaient en sit-in, aujourd’hui pour réclamer 4 mois d’arriérés de salaire à la municipalité. « Nous travaillons sans gants, ni masques. Sur plus d’une centaine de travailleurs, nous sommes plus que 30 aujourd’hui. Tout le reste a démissionné à cause des arriérés de salaires » a annoncé le porte parole Pape Gueye, qui au delà dénonce des conditions de travail risquées et du manque criard de personnels.

Pour maintenir la pression, les manifestations de ces travailleurs seront désormais quotidiennes.