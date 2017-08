DESARROI DES AUTORITES FACE AUX INSULTES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

De nouveaux Y en a marristes qui utilisent le terrorisme verbal

C’est incroyable ce qui se passe aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Des Sénégalais sont passés maîtres dans la manie d’insulter les autorités par divers procédés.

Ainsi, pendant que Penda Ba et la chanteuse Amy Collé ont maille à partir avec la Justice, d’autres Sénégalais comme Assane Diouf s’ illustrent dans les injures envers surtout le Chef de l’État et beaucoup d’autres personnalités.

L’arrogance, l’l’impolitesse et l’insouciance avec lesquelles ces propos sont diffusés n’ont d’égale que leur cruauté.

Une situation qui met les autorités étatiques dans un embarras très fort. Si vous réprimez comme c’est le cas avec Ouleye Mane et Amy Collé, les appels à la clémence fusent de partout.

Il s’ y ajoute le risque de passer pour un despote réfractaire à la critique. Ainsi, dans le cas spécifique de la chanteuse, nombreux sont ceux qui pensent que sa détention est un abus de droit pour ne pas excessif et arbitraire.

Et dans de nombreux cas, l’l’État n’a même pas la possibilité d’agir. A partir de leurs comptes Facebook ou sur d’autres applications, nombre de sénégalais de la diaspora ont trouvé, par là, un moyen bien singulier de régler des comptes avec le Président Macky Sall et son régime.

Ce qui est le plus inquiétant ce n’est pas forcément la virulence des propos même si, à ce propos, tous les records d’insolence ont été battus. Ce qui inquiète davantage c’est le record d’audience battu par ses insulteurs publics. Tout se passe comme si tous ces sénégalais approuvaient ces méthodes.

Évidemment, cela ne veut nullement dire que tous ceux qui les suivent approuvent leurs propos. La réalité est que les gens sont curieux et à la limite émerveillés de voir des concitoyens oser désacraliser tant les hautes fonctions de Chef d’État.

Il s’ agit d’une entreprise de banalisation de hautes autorités inaccessibles au citoyen ordinaire et que certains osent ainsi défier, toiser et même humilier en s’ attaquant à leur honorabilité et à leur dignité. C’est nouveau et ce sont les réseaux sociaux qui favorisent de tels déviations même si par ailleurs, les motivations profondes sont ailleurs.

Il est en effet constant de constater, dans notre société, que les repères sont perdus et que ceux qui vivent à l’extérieur du pays, du fait du choc violent des cultures, en subissent les effets les plus néfastes.

Si à l’intérieur de nos frontières du fait de nombreux facteurs combinés comme l’acculturation, la pauvreté, la perte des valeurs, la démission des parents, la faillite de l’école, il n’en reste pas moins que l’Occident pour qui la liberté d’expression est érigée en sacerdoce et que le respect dû aux personnes âgées est moindre, l’éclosion de telles pratiques comme celles développées par Assane Diouf n’est pas étonnant.

Il y’a cependant un antécédent qui a certainement et à coup sûr encouragé ses pratiques. Les sorties de Souleymane Jules Diop depuis le Canada au temps de Wade, aujourd’hui récompensé par un poste dans le Gouvernement a encouragé une pratique qui est en train de se développer. En dehors d’Assane Diouf, il y a bien d’autres comme Hélène Gage, Makhtar le Cougar, Mademoiselle Chaupin et bien d’autres. La pratique se généralise aujourd’hui.

Pis, tout indique que la motivation de nombre de ses insulteurs même si certains sont plus mesurés, c’est de s’opposer, à leur manière, au régime en place. Certains n’hésitent pas à parler de Karim Wade et de son père.

C’est dire que les motivations sont parfois politiques. Cela s’ est même vérifié sur le cas Penda Ba qui a clairement exprimé sa sympathie ou même son appartenance à la famille politique du Président.

Il faut cependant préciser que même si rien ne justifie leurs attitudes, il n’en reste pas moins que depuis de nombreuses années, dans notre pays, il n’y a plus de vrais débats politiques.

On assiste sur les plateaux de télévisions et dans les studios de radios à des monologues où chacun dit ce qu’il veut en cherchant vaille que vaille à humilier son vis-à-vis.

Nous n’offrons pas l’exemple. Des hommes politiques se distinguent par une arrogance qui, souvent, leur œuvre la voie à des postes de responsabilité dans les hautes sphères de l’État.

C’est un contre-exemple qui laisse des séquelles dont nous commençons à percevoir les effets.

Et cela va continuer surtout pour ceux qui sont en dehors du pays et qui savent que les records d’audience peuvent leur procurer des entrées de fonds.

C’est pourquoi, le phénomène met nos autorités dans le désarrois.

Ces nouveaux Y’ en a marristes utilisent le terrorisme verbal comme arme politique. Une forme de bataille politique non-conventionnelle à laquelle personne n’était préparé.

Assane SAMB