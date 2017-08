Désir de se servir

REWMI.COM- A voir certaines manières de fêter une victoire électorale, on se demande légitimement si les concernés sont conscients de leurs missions. C’est presque devenu une coutume au Sénégal. Avec la complicité de parents, amis et sympathisants, presque toutes les personnes à qui sont confiées des responsabilités annoncent dès le départ leur intention de se servir au lieu de servir, malgré leurs discours parfois contradictoires à leurs attitudes en fêtant en grande pompe leur prise de fonction confondue entre félicitations et louanges chantées à la place d’encouragements et de prières pour la réussite de la mission. Être élu député ou nommé ministre, Directeur général…c’est se voir confier la lourde et noble tâche de servir son peuple et l’on ne doit être content que lorsque ce peuple montrera son satisfecit par rapport au travail effectué. Si le contraire se passe, c’est que l’intention de se servir prime sur celle de servir le Sénégal.

Domou rewmi