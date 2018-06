Dessert aux tirailleurs: Der confirme Macky

Pr Iba Der Thiam se prononce sur la polémique suscitée par la déclaration du Chef de l’État relative au dessert des tirailleurs Sénégalais. D’après l’historien, invité de l’émission « Remue-ménage » sur la Rfm de ce dimanche 10 juin 2018, il n’y a pas de bourde parce que les tirailleurs avaient bien droit à ce genre d’égard.

Il dit : « Dans leur régime alimentaire, en nous fondant sur les archives et sur des faits indiscutables, les tirailleurs recevaient effectivement un dessert. Et ce dessert-là, il était composé soit de cola, soit de manioc cuit ou cru, soit il était composé de cacahuètes. L’autre jour, mon collègue Ibrahima Fall, Principal du Cem de Bambey, me disait que son frère qui était à Abidjan dans les troupes de ressortissants des quatre communes avec d’autres personnes qui appartenaient, elles, à d’autres formations, recevait comme dessert des fruits qui étaient en général d’origine européenne. Mais qu’il y avait des noirs membres des tirailleurs sénégalais qui recevaient comme dessert des cacahuètes. On a parlé de café, de thé. Ça existait effectivement. »