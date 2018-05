Le dessert de Macky aux étudiants coûte 8 milliards à l’Etat

Le «dessert» de Macky servi aux étudiants pour pacifier l’espace universitaire, va impacter (financièrement) le budget.L’augmentation des bourses et la baisse du prix des tickets-repas vont coûter 8 milliards 160 millions de FCFA à l’Etat du Sénégal.

Les décisions prises par le Gouvernement,en réponse aux grèves des étudiants, sont-elles solubles dans sa politique budgétaire ? En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a planché sur l’impact financier de la hausse des bourses et des prix des tickets des repas.

L’augmentation du montant des bourses et des aides sociales, la baisse du prix des tickets-repas, ramenant le prix du petit déjeuner à cinquante francs et celui du déjeuner ou diner à 100 F pour l’étudiant, la dotation en moyens de transport, sont évaluées à la somme de 8 milliards 160 millions de FCFA. Conséquence: la mise en œuvre de ces mesures sociales entrainera un impact financier significatif sur le budget de l’Etat.

Ce n’est pas tout. Les travaux portant sur les bâtiments pédagogiques, la construction de quatre restaurants, la réhabilitation de pavillons, la voirie, l’éclairage, l’assainissement et l’approvisionnement en eau, ainsi que le relèvement du plateau technique des centres médicaux, nécessitent plus d’une trentaine de milliards. Au surplus, le Chef de l’Etat souligne que ces efforts viennent s’ajouter aux investissements importants déjà consentis par l’Etat pour l’amélioration des conditions d’étude des étudiants et permettent ainsi de renforcer l’offre d’hébergement pour les étudiants. En effet, 3000 lits viendront s’ajouter aux 5800 lits de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1000 lits supplémentaires à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, compte non tenu des 7000 lits qui seront livrés aux autres universités de Thiès, Alioune Diop de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor, Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack.

Une rentrée académique tous les ans

Macky Sall justifie ses mesures fortes dans un souci du meilleur devenir de l’avenir de l’enseignement supérieur, du renouveau d’un mouvement étudiant réconcilié avec lui-même et de la stabilité universitaire. « Ces mesures inéditesde haute portée sociale, en faveur de notre communauté universitaire,constituent des réponses fortes, salutaires pour l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants », fait-il remarquer. Sous ce rapport, le président Sall a demandé à son Premier ministre de mettre en place un comité de suivi et d’évaluation de ces engagements auprès de la communauté estudiantine. Aussi a-t-il informé le Conseil de la tenue, chaque année, sous sa présidence, d’une rentrée académique. Ce, pour consolider le dialogue et l’engagement commun autour d’un pacte de stabilité et de pacification de l’espace universitaire.