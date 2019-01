Détournement des 94 milliards: Sonko brandit ses preuves

Pastef a fait face à la presse pour dévoiler les détails de l’affaire de détournement de 94 milliards dans laquelle le Directeur des Domaines, Mamour Diallo, est impliqué. Preuves à l’appui ! Morceaux choisis dans le document présenté à la presse.

La complicité du Directeur des Domaines

« Seydou Sarr, ne disposant d’aucun droit ni titre, par un « subterfuge malhonnête » et avec la complicité de Mamour Diallo, Directeur des Domaines, s’est tapé 94.783.159.000 FCFA sur le dos du contribuable sénégalais. Alors que ce sont les familles Ndiaga Ndoye et consorts, au nombre de 23 au total, qui sont propriétaires de 2.567.707 m², soit 256 ha sur le titre foncier n° 1451/R sis aux Parcelles Assainies/Keur Massar. D’ailleurs, une décision de justice donne gain de cause aux familles Ndiaga Ndoye et consorts qui retrouvent leur droit de propriété sur le titre foncier 1451/R, après 30 ans de procès.»

Aucune plainte reçue par Sonko

« Seydou Sarr qui, n’a jamais détenu un droit de propriété sur le titre en question, a reçu 94.783.159.000 FCFA tandis que les familles Ndiaga Ndoye et consorts courent encore derrière une indemnisation. À ce jour, elles sont détentrices du droit de propriété et doivent être indemnisées. Les deux actes d’acquiescements fournis par Seydou Sarr sont faux et il les a acquis avec la complicité du directeur des domaines. Lequel a apposé sa signature sur lesdits documents. Malgré le jugement qui le déboute de sa demande, Seydou Sarr se rapproche de l’administration fiscale pour faire valoir un « droit » à être indemnisé en lieu et place des familles. » « Ousmane Sonko n’a jamais reçu une plainte. Mamour Diallo n’a jamais porté plainte. S’il avait une once de preuves contraires aux allégations d’Ousmane Sonko, il porterait plainte contre lui. Ce qui atteste que ce nous dénonçons est du béton », martèle Bassirou Diomaye Faye.