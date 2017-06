Détournement à l’Assemblée nationale- Me El Hadji Diouf revient à la charge avec des…preuves

Me El Hadji Diouf avait déclaré que chaque mois le vidange des 200 voitures de l’assemblée nationale coûte 200.000 frs l’unité au contribuable sénégalais ,: or le prix réel tourne autour de 40.000 frs . Une surfacturation au moins de 150.000 frs par véhicule donne au moins chaque mois un détournement de 30.000.000 frs. Il apporte les preuves des présumés détournements commis à l’Assemblée Nationale . A près ses fracassantes révélations sur «les 30 millions détournés tous les mois pour l’entretien des véhicules de l’Assemblée nationale», l’avocat-député est de nouveau monté au front. Invité par la partie adverse notamment le deuxième questeur de l’Assemblée nationale, Awa Niang à «exhiber» ses preuves, le leader du PTP (Parti des travailleurs et du peuple) vient de passer à l’acte en brandissant des factures.

Entre «surfacturation» et «escroquerie», le tonitruant balance: «Les quatre (4) pneus sont facturés à 800.630 F CFA…». «Et après, ils récupèrent même les preuves», enfonce-t-il.

Pis, scande-t-il, «les plaquettes frein sont échangés à plus de 300.000 F CFA alors que cela ne coûte même pas 80.000 F CFA…».