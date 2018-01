Détournement de 500 millions Fcfa à l’université de Ziguinchor- Après les étudiants, les syndicalistes montent au créneau

REWMI.COM- Une rumeur fait état d’un détournement de près de 500 millions au centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Des syndicats demandent à l’Ige et à l’Ofnac de fouiner dans la gestion des autorités dudit centre. Les syndicalistes étaient en assemblée générale, ce matin. Le syndicat autonome des travailleurs des universités de Ziguinchor déplore les nombreux blocages notés dans le fonctionnement du service social. Ainsi, leur secrétaire général a invité ces organes de contrôle à venir fouiner dans la gestion des autorités universitaires. « La position de l’intersyndicale est très claire. Nous sommes là pour la transparence et s’il y’a des rumeurs par rapport à des quelconques malversations, il va falloir envoyer l’Ige ou l’Ofnac pour enquêter et situer les responsabilités », a déclaré M Sané. Avant de poursuivre : « ce que nous voulons c’est que l’université Assane Seck de Ziguinchor fonctionne normalement, cette université ne peut pas fonctionner tant qu’il y’a ces suspicions de vol et de détournement ». Il faut que l’intersyndicale n’exclut pas de décréter un mot d’ordre de grève de 48 heures pour voir la suite qui sera donnée à cette affaire.

Cheikh Moussa SARR