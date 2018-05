Dette publique: L’Etat apure plus de 30 milliards

Plus de 30 milliards de francs Cfa débloqués par l’État du Sénégal pour éponger la dette qu’il a contractée avec les petites et moyennes entreprises (Pme) et Petites et moyennes industries (Pmi).

Le ministère des Finance, informe L’As, annonce un programme de paiement d’une trentaine de milliards, lequel sera effectif à partir d’aujourd’hui et va concerner d’une part les petits porteurs de sorte qu’il ne subsistera point d’instances de mandat de moins de 50 millions de francs Cfa.

D’autre part, renseigne le journal, l’apurement de la dette intérieure concerne également les secteurs des Btp et les dépenses à forte connotation sociale.