Deux espagnoles Marie Minerva, 25 ans et Angel Berté, 27 ans ont été arrêtés pour usage collectif de chanvre indien. Les mises en causes ont été interpellées à la plage de Kanfountine lors d’une opération de sécurisation de la gendarmerie de Diouloulou. Elles fêtaient l’anniversaire de la mort Bob Marly célébré le 11 mai en fumant du yamba. Elles risquent d’être déférées ce lundi et placées sous mandat de dépôt, renseigne L’Observateur.