Deux footballeurs Mauritaniens périssent en mer !

Deux footballeurs mauritaniens Younouss Daffa et Ousmane Camara ont péri dans le naufrage de leur embarcation survenu, le 11 janvier, à Nador. Ils étaient en compagnie d’un groupe de 53 autres migrants clandestins, en partance pour l’Europe, à la recherche de l’eldorado.es familles des victimes observent le deuil. Une prière aux morts a été organisée, le vendredi dernier, dans une mosquée de Sebkha par les proches des naufragés. L’association Sportive et Culturelle des Ressortissants du Guidimakha, a organisé le 19 janvier 2019, avant le match du Coubandaw Testay une minute de silence et lecture du Fatiha (Coran) ,en la mémoire des victimes du naufrage du zodiac,qui transportait 52 émigrés clandestins dont 20 originaires de la wilaya du Guidimakha.

Par ailleurs le Président du conseil régional du Guidimakha Dr. Issa Coulibaly, des députés à l’assemblée nationale, le présidant du Copil. L’EED Nouakchott et d’autres cadres de la wilaya du Guidimakha et les supporteurs des deux équipes, ont assisté à ce recueillement.

Et cette cérémonie de deuil est le point de départ d’une campagne de sensibilisation dont le thème est : Stop à l’émigration clandestine, a fait savoir l’ASCRG.

Le gouvernement mauritanien réfute la survenance de cet accident se fondant sur des « sources classiques »fournies par son homologue marocain. Sur la lancée, le président de l’Assemblée nationale et le porte-parole du gouvernement sont montés au créneau pour démentir ces « allégations ».Certains proches des autorités invoquent un « complot »ourdi par des « extrémistes »afin de ternir « l’image de marque » de la Mauritanie.

Signalons que Younouss Daffa était le capitaine de l’équipe de Sollou.Tandis que Ousmane Camara (sociétaire de Hassi Bagara) fut le meilleur joueur espoir de la dernière édition du tournoi inter-villages du Guidimakha qui s’est déroulée l’an dernière, à Sélibaby (Guidimakha).Aussi, Camara est considéré par ses professeurs au lycée de Sélibaby comme un brillant élève.

Source: rimsport