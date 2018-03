Deux milliards fcfa seront octroyés aux acteurs de la pêche (Macky Sall)

L’Etat sénégalais va octroyer une enveloppe de deux milliards de francs CFA aux acteurs de la pêche par l’intermédiaire de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide, a annoncé le président Macky Sall.

« Dans le budget de cette année, nous avons prévu 30 milliards de francs CFA pour les jeunes et les femmes. J’ai décidé d’octroyer dans les fonds de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide deux milliards de francs CFA aux acteurs de la pêche », a-t-il dit, dans une déclaration faite en wolof.

Le président Sall s’exprimait lors de la remise de chèques d’un montant de 700 millions de francs CFA à des femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques.

Macky Sall a affirmé qu’un milliard de francs CFA sera affecté aux « femmes micro-mareyeuses, mareyeuses, transformatrices et aquacultrices de la pêche artisanale », et un autre milliard aux pêcheurs et mareyeurs, notamment.

Le président de la République demande qu’il y ait moins de tracasseries dans le cadre des financements octroyés aux femmes, rappelant que ces dernières sont déjà des actrices de développement.

« Nous devons continuer à alléger le travail des femmes. Nous devons les aider à améliorer les conditions de transformation des produits de la mer. Nous allons poursuivre la construction d’aires de transformation des produits de la mer », a souligné Macky Sall.

Il a félicité le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye, plaidant pour la poursuite de la « modernisation des équipements », « le renforcement de la capacité » des acteurs et « l’amélioration des contions de travail ».

Aps