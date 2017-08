Deux psychologues du programme de torture de la CIA évitent un procès

James Mitchell et Bruce Jessen, deux psychologues recrutés par la CIA pour concevoir et aider à mener des interrogatoires sur des suspects capturés en Afghanistan et ailleurs, échapperont à leur procès grâce à un accord négocié hors du tribunal.

Cet accord a été passé avec l’ACLU, grande organisation américaine de défense des libertés, qui avait porté plainte au nom de trois anciens prisonniers, dont l’un est mort dans une prison de la CIA suite à d’interrogatoires particulièrement durs.

80 millions de dollars

James Mitchell et Bruce Jessen ont été recrutés par la CIA en 2002 pour concevoir et aider à mener des interrogatoires sur des suspects capturés en Afghanistan et ailleurs.

Les deux hommes, qui ont reçu un montant de 80 millions de dollars pour leur travail, ont expliqué n’être personnellement pas responsables des décisions spécifiques d’utiliser des « techniques d’interrogatoire renforcées », comme la simulation de noyade (« waterboarding ») ou le fait d’attacher les détenus dans des positions douloureuses.

« Ni le Dr. Mitchell ni moi n’étions au courant, avons soutenu ou avons approuvé l’utilisation de ces méthodes non-autorisées à la base de la plainte », a déclaré Bruce Jessen dans un communiqué commun.

Procès initialement prévu le 5 septembre

L’ACLU affirme que les deux hommes sont responsables et ont été rémunérés pour conseiller la CIA dans la mise en place de ces tortures illégales à l’encontre des trois plaignants, le Tanzanien Suleiman Abdullah Salim, le Libyen Mohamed Ahmed Ben Soud et l’Afghan Gul Rahman.

Les deux premiers ont été libérés après plusieurs années de détention, alors que Gul Rahman est mort d’hypothermie dans une cellule de la CIA en novembre 2002, après ce que l’ACLU a décrit comme deux semaines de « torture brutale ».

L’ACLU et les avocats des plaignants n’ont pas donné plus de détails sur le règlement négocié, refusant notamment de dire s’il comprenait un accord financier.

Le procès aurait dû se tenir à partir du 5 septembre.

Avec AFP