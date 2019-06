Deux terribles nouvelles pour le Cameroun !

A moins de 24 heures de son premier match de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte, la sélection camerounaise vient d’encaisser un double choc.

Un malheur ne vient jamais seul. Les joueurs de l’équipe nationale de football du Cameroun expérimentent cette théorie depuis ce début de journée. Alors qu’ils disputent leur premier match de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce mardi contre la Guinée-Bissau à Ismaïlia (Egypte), Eric-Maxim Choupo-Moting et ses camarades viennent d’apprendre deux mauvaises nouvelles. La première : Faï Collins ne jouera pas ce match. Le très indispensable défenseur-latéral droit des Lions Indomptables est suspendu. Le joueur du Standard de Liège a en effet pris deux cartons jaunes consécutifs lors des deux dernières rencontres de la phase éliminatoire.

La deuxième mauvaise nouvelle concerne Joël Tagueu. L’attaquant qui espérait disputer sa première CAN cette année est officiellement forfait. Le médecin de l’équipe, le Pr. William Ngatchou, a détecté chez le joueur “une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, suspectée au Qatar et confirmée en Egypte, avec un risque non nul de mort subite sur le terrain”, affirme l’équipe de communication de la sélection camerounaise.

“La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse dans la tanière. Le staff et les joueurs n’ont pas pu retenir leurs larmes. Un recours a été introduit à la CAF pour son éventuel remplacement”, apprend-on encore.

Orange Football Club