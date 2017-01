DEVELOPPEMENT TERRIOTORAL Une plateforme d’Observatoire National des Territoires adoptée  

Le ministère de la gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire a organisé un atelier de partage portant sur la plateforme du Système d’Information Géographique (SIG) et Géo portail web de L’Observatoire National. Cette plateforme rentre dans le cadre de la l’acte lll de la décentralisation qui constitue un des piliers du PSE.

Le Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire à travers l’Agence du Développement Local (ADL) adopte une plateforme d’un système d’information géographique et un Géo portail web pour l’amélioration des territoires nationales. « La mise en œuvre correcte de cette réforme majeure initiée par Monsieur le Président de la République, tout comme la formulation et l’exécution des stratégies de développement des territoires, requièrent la mise en place d’outils adaptés » dit le Directeur de Cabinet du dit Ministre Alassane MBENGUE. En clair, cette plateforme selon Alassane Mbengue joue un rôle de support pour la planification, la gestion et le suivi-évaluation des actions, projets et programmes initiés par les acteurs territoriaux. Avant d’ajouter : « une bonne maîtrise de l’information territoriale, par tous les niveaux de gouvernance et de gestion, est primordiale ». cet outil d’information participe à la transparence des gestions des territoires .Sous ce registre, le Directeur de Cabinet de rappeler : « le système a pour but d’apporter des outils d’analyse permettant aux gestionnaires de prendre des décisions précises et fondées sur des données actualisées par les autorités compétentes ». Le géo portail selon lui répond aux besoins de partage de l’information sur les territoires. Le projet déjà en cours, Alassane Mbengue fait part que L’ADL a commencé le travail avec le projet de l’ONDDL qui va migrer vers l’Observatoire National des Territoires. Par ailleurs, le ministère de tutelle poursuit –il, insiste sur l’importance de la mise en place d’un dispositif organisationnel et d’animation pour le bon fonctionnement de l’Observatoire, surtout au niveau territorial.

Toutefois le Directeur général de l’ADL M. Malal Camara pense que la finalité de ces outils, c’est de produire des livrables annuels précis en l’occurrence le rapport de suivi de l’utilisation des fonds de transfert de l’Etat aux collectivités territoriale, la revue sur les finances et la fiscalité locales, le rapport de suivi de la performance des collectivités territoriales entre autres.vu son importance, la plateforme SIG et le Géo portail Web de l’observatoire, dit-il, devront abriter les données et servir à la production de tels livrables.

Safiyatou Diouf