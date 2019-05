Le Dg de l’Anpej sur siège éjectable 

Le Directeur de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes doit se chercher un très bon marabout. Ce, pour échapper au glaive de Macky Sall.

D’après des sources de «L’As », Amadou Lamine Dieng sera viré de la tête de l’Agence. En dehors de l’absence de résultats et de nombreux griefs qui lui sont faits, il se trouve que l’autorité veut y mettre des jeunes plus dynamiques. Déjà sur la short-list de ses potentiels remplaçants, il y a Maïssa Mahecor Diouf et Papa Malick Ndour qui se sont bien illustrés lors la dernière campagne présidentielle.