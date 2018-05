Le Dg de l’Anrsa perçoit deux salaires par mois

Cheikh Mohamadou Mbacké Lô est en même temps directeur général de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (Anrsa) et président du Conseil de surveillance de l’Aeme. Un poste qu’il occupe depuis 2015 et qu’il cumule avec celui de directeur général de l’Anrsa depuis Janvier 2018. Ce qui fait qu’il est payé doublement. Selon L’As, Lô continue toujours de percevoir et son salaire de président du Conseil de surveillance de l’Agence pour l’Économie et la maitrise de l’énergie (Aeme) et celui de directeur général d’Anrsa. Alors que le cumul de fonctions est interdit par la loi.