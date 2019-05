Ces DG qui perçoivent 16 millions par mois

Une étude sur le système de rémunération au sein de l’administration sénégalaise, effectuée par le Cabinet Mgp-Afrique dirigé par Mohamed Sall Sao et qui a été réalisée entre décembre 2014 et avril 2015, a été mise au goût du jour par le journal Le Témoin. A l’heure où le Président Macky Sall envisage de mettre fin à la bamboula dans l’administration sénégalaise, ladite étude met le doigt sur « les disparités criardes et les énormes incongruités » au niveau des salaires des agents de l’État.

Selon ce Rapport, qui vient d’être rendu public, les Directeurs généraux de certains Agences de l’Etat touchent des salaires qui frisent l’insolence, dans un pays qui manque presque de tout et où le chef de l’Etat, lors de la fête du Travail, célébrée le 1er mai dernier, a clairement dit aux centrales syndicales, qu’il était impensable de parler d’augmentation de salaire, parce que l’Etat ne le peut pas. En effet, les Directeurs généraux de Artp, Ageroute, Agpbe, Anacim, Ads, Ansd, Adie touchent pas moins de 16 millions Fcfa chacun et gagnent ainsi plus que leurs ministres de tutelle, révèle cette étude.

Le Groupe MGP-Afrique / ESMP est une société de droit privé sénégalais qui a démarré ses activités en 1996 en Société à Responsabilité Limitée (SARL). En plus du Cabinet de Conseil, Il dispose d’une École Supérieure de Management de Projet (ESMP). Il fournit des services attendus en matière de Consulting et d’Accompagnement dans les secteurs public et privé dans plusieurs domaines aussi bien au Sénégal qu’au plan international.