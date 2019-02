La DGCPT certifiée ISOO 9001 version 2015

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, par l’intermédiaire de la Recette générale du Trésor (RGT), a obtenu la certification ISOO 9001 version 2015, portant sur les exigences relatives au système de management de la qualité. Elle l’a annoncé hier, à Dakar. Selon son directeur général, Cheikh Tidiane Diop, «cette certification décernée doublement à la RGT et la Direction générale de la dette publique est une première dans l’administration publique centrale ». M. Diop a aussi rappelé l’admission de la DGCPT au système automatisé de compensation interbancaire de l’UEMOA (SICA-UEMOA). A l’en croire, le processus sera élargi dans tous les services du Trésor et organismes publics. Selon Cheikh Tidiane Diop, le SICA est un outil automatisé pour les échanges en bloc et le règlement des opérations de paiement, sous forme de virements, de chèques ou de factures commerciales, entre institutions participantes aux niveaux national et régional.