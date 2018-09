Diaba Sora et Eudoxie Yao sont à Dakar

La Malienne Diaba Sora et l’Ivoirienne Eudoxie Yao, jet-setteuses connues par-delà leurs pays, sont à Dakar depuis ce jeudi. Elles foulent la capitale sénégalaise dans le cadre des préparatifs du Bercy de Pape Diouf. Elles ont été accueillies à l’AIBD avec tous les égards et regards dus à leur rang. Elles ont fait honneur à leur réputation.