Dialogue en Afrique- Un Prix Macky Sall institué pour…  

Il est reproché, à tort ou à raison, à Macky Sall et à son Ministre des Affaires Etrangères, de mener une diplomatie défectueuse. Mais la décision prise par le Centre International de Recherche et d’Initiatives pour le Dialogue de créer un Prix Macky Sall pour le Dialogue, est un grand coup diplomatique marqué par le parrain de ce diadème de promotion de l’esprit d’écoute et de tolérance. Au Sénégal, il est indubitable que les acteurs politiques hors de la majorité présidentielle dénient à Macky cette légitimité. Mais la vitalité du jeu démocratique sénégalais, en comparaison à celui de beaucoup de pays africains et la solidité de l’unité nationale, aussi bien entre communautés religieuses et groupes ethniques, ont largement pesé sur cette résolution du CIRID de faire porter le parrainage de ce Prix à l’actuel Président de la République du Sénégal. Les autorités du Centre Internationale de Recherche et d’Initiatives pour le Dialogue sont en tournée de présentation et d’explication des objectifs de ce Prix en Afrique pour qu’il ait une dimension institutionnelle continentale.

Bizarrement, la situation de pré-campagne actuelle, l’amorphisme de la Cellule de communication du Président Macky Sall et la primauté de la politique politicienne, sont tels que l’avènement de ce Prix passe inaperçu. Si Macky a été choisi sur l’ensemble des Chefs d’Etat africain, c’est bien en raison de la nature de géopolitique du Sénégal, de la particularité du système politique et du paradoxe des conflits dont les acteurs finissent tous et toujours à se retrouver autour d’une table de négociation, de dialogue et de retrouvailles. Les Grands Prix qui sont attribués à des personnalités politiques, civiles, religieuses, culturelles et sportives sont parrainés par des non Africains. Un Prix Abdou Diouf Sport-Vertu a été créé, mais avec beaucoup de froideur. Un Prix Macky Sall pour le Dialogue a deux sens : il donne au Sénégal une image d’avant-garde et impose à Macky de donner davantage le bon exemple par ses actes par un respect absolu du Droit, de la Justice et de l’intérêt national sans parti-pris partisan !

Domou rewmi