Dialogue national: Hadjibou Soumaré récuse Macky

Hadjibou Soumaré va participer au dialogue politique. Mais le candidat recalé à la Présidentielle disqualifie Macky Sall au motif que ce dernier ne doit pas participer encore moins diriger le dialogue politique. « En me référant à votre engagement que ce mandat est votre dernier, en réponse à ceux qui vous prêtent l’intention de vouloir vous présenter à un troisième, je ne vois pas l’intérêt pour le pays et pour vous-même, de participer directement à ce dialogue politique, d’autant plus que votre présence risque de biaiser et de vicier celui-ci », écrit-il dans une lettre dont détient copie Walfadjri. Soumaré propose une haute personnalité neutre de la société civile, au dessus de tout soupçon de partialité pour diriger les concertations nationales.