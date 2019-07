Dialogue national: Le décret de répartition et d’organisation du Comité

Le Président Macky Sall a pris, mercredi 3 juillet, le décret «portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage du dialogue national» (2019-1106). Le décret se répartit comme suit : 5 représentants des pouvoirs public, 7 représentants de la majorité, 7 représentants de l’opposition, 7 représentants des non alignés, 5 représentants de la société civile, 5 représentants du secteur privé, 7 représentants des chefs religieux et coutumiers, 5 représentants des organisations de pays, de pêcheurs, de pasteurs, 5 représentants des organisations féminines, 3 représentants des organisations de jeunes, 5 représentants des syndicats, 6 représentants des élus dont des membres de l’opposition, 3 représentants du secteur informel, 3 représentants des consommateurs.

Le texte précise que le Comité comprend 71 membres en plus du président (Famara Ibrahima Sagna), qui est nommé par décret.