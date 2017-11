Dialogue politique : Aly Ngouille soliloque !

REWMI.COM- Les polémiques et la mobilisation pour ou contre le dialogue politique, mettent à jour un malaise grandissant face à cet exercice qui semble désormais frappé de suspicion, et pour cause ! Il n’y a jamais eu de volonté de dialogue de la part du Gouvernement qui ne s’agite dans ce cadre que pour se donner du crédit. Aly Ngouille monologue, soliloque, parle tout seul et décide tout seul. En effet, le Pouvoir donne l’impression de vouloir dialoguer, mais ne pose aucun geste responsable, franc, honnête et sincère allant dans ce sens. On se ment à soi-même et on se trompe soi-même. L’opposition doit absolument refuser ce dialogue parce que l’Etat est encore en position de feinte et de tromperie. Ce dialogue est bel et bien la répétition de la tromperie éponyme qu’initiait, de son temps de triste mémoire, Me Wade, pour leurrer et diviser l’opposition. La république use et abuse des promesses les plus mirobolantes à l’endroit de son interlocuteur et cible du moment : L’opposition. L’on peut affirmer sans risque d’être démenti que ce dialogue ne servira pas à grand-chose. En attendant le dialogue. Mais, mieux vaut tard que jamais.

Domou rewmi