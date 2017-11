Dialogue politique national- Aj/Pads authentique donne carte blanche à Landing Savané

En effet, lors de leur secrétariat exécutif tenu mercredi, les follistes demandent à leur leader de participer à ce dialogue qui est un «facteur de stabilité politique, consubstantiel à la consolidation de l’Etat de droit et à l’approfondissement de la démocratie». A ce propos, les camarades de Landing Savané invitent le Président Macky Sall à poursuivre ses efforts «pour bâtir une société du respect des règles et valeurs communes tout en recherchant des consensus forts sur les grandes questions qui rythment la vie de notre pays».

Au demeurant, affirment les membres du Secrétariat exécutif de Aj dans un communiqué parvenu à «L’As», «les partis qui soutiennent le gouvernement et ceux de l’opposition ont une responsabilité commune, celle d’assurer le bon fonctionnement de nos institutions, de renforcer la confiance des citoyens dans le système politique, et dans l’organisation et le déroulement des opérations électorales ».

A propos des critiques de l’opposition sur le processus électoral, And Jef suggère au «gouvernement à toujours chercher à instaurer le consensus, notamment sur le processus électoral, et encourage les partis d’opposition à nouer un dialogue franc et constructif avec le gouvernement afin de favoriser la participation de tous au jeu politique».

Sur un autre volet, les follistes se joignent au concert de félicitations adressées aux Lions après leur qualification au mondial 2018. En définitive, Landing Savané et ses camarades ont présenté leurs condoléances à la famille Niassène et à toute la communauté musulmane, suite au rappel à Dieu de El hadj Ibrahima Niass, khalife de Léona Niassène.

L’As