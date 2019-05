Dialogue politique: Les Sages de l’Apr invite l’opposition à la sagesse

Analysant la situation politique et sociale marquée par la préparation de la journée nationale du dialogue prévue le 28 mai, le Conseil national des sages républicains n’y va par quatre chemins pour « inviter les acteurs politiques, encore réticents, à répondre favorablement à l’appel du Chef de l’Etat qui a déjà consenti tous les efforts nécessaires pour la bonne tenue du dialogue.

En outre, les Sages républicaines salue cette initiative dont l’objectif majeur est d’ouvrir des perspectives heureuses et de consigner des solutions concertées autour du processus électoral, de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la préservation de nos ressources naturelles suite à la découverte du pétrole et du gaz.

Au président Macky Sall : « Le Conseil réitère ses encouragements pour sa volonté, plusieurs fois affirmée, son désir permanent de toujours œuvrer en faveur de la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie ». Non sans relever que « cette volonté de dialoguer est la marque de sa gouvernance ».