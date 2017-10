Diam’s est de retour !

Après sa conversion à l’Islam, Diam’s a pris la décision de mettre un terme à sa carrière artistique. Elle a toutefois pris la plume à deux reprises. L’ex-phénomène du rap français a publié Autobiographie en 2012, puis Mélanie, française et musulmane en 2015.

Présente au concert de la tolérance à Agadir, au Maroc, le week-end dernier, Vitaa a fait savoir à nos confrères de Télé Star qu’elle était toujours aussi proche de Diam’s et en a profité pour donner de ses nouvelles. « Diam’s est mon amie. On est en contact au quotidien. C’est une amie qui est heureuse dans sa vie. Le démarrage de ma carrière s’est fait avec elle et être encore en contact avec elle aujourd’hui, je trouve ça magique » a déclaré l’interprète de À fleur de toi, avant de faire un parallèle entre Diam’s et un autre de ses amis : « Elle me fait un peu penser à Stromae d’ailleurs, et je lui ai dit. »

Absente de la scène musi­cale depuis plus de 7 ans, Diam’s revient aujourd’hui avec un projet caritatif. Elle a lancé sa propre boutique de pape­te­rie, bapti­sée « Mel by Mel ». Un commerce dont tous les béné­fices seront rever­sés à son asso­cia­tion Big Up Project, qui œuvre à la construc­tion d’orphe­li­nats et de foyers de réin­ser­tion pour les enfants défa­vo­ri­sés d’Afrique. « Je n’ai jamais cessé d’écrire. D’ailleurs avant même Diam’s ce qui m’a toujours vrai­ment plu c’est de prendre la plume. Il m’arrive souvent de noter quelques rimes qui me viennent en tête… L’idée de toutes les compi­ler et d’en écrire de nouvelles dans un agenda me plai­sait. C’est donc le premier produit de ma marque qui sera proposé, avant l’ouver­ture offi­cielle de ma boutique et le lance­ment de nouvelles collec­tions », peut-on lire dans la descrip­tion de son projet.