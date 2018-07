Diao Baldé : «J’étais frustré… »

Diao Baldé Keita n’a pas aimé débuté sur le banc lors du Mondial 2018. « Je pense que tous les joueurs sont comme ça. Nous avons tous envie de jouer le maximum de match pour apporter un plus à l’équipe. Maintenant, je reconnais que j’étais un peu frustré d’être sur le banc », avoue-t-il, dans L’As. Il précise : « Je suis un joueur qui aime toujours être sur le terrain ». Mais l’attaquant de Monaco n’a pas le choix. « Je ne peux que me plier à la décision du coach. J’essaye toujours d’être prêt pour apporter quelque chose, à chaque fois que le coach fait appel à moi », déclare-t-il. Keita Baldé n’a joué qu’un seul match dans ce mondial. Il était rentré en cours de jeu lors du match Sénégal-Colombie. « Je pense que j’ai fait un bon match. J’étais présent sur le travail défensif. Sur le plan offensif, j’ai réussi à me créer quelques occasions et délivrer quelques passes. Je vais continuer à travailler pour progresser et pouvoir répondre aux attentes de l’entraineur », fait-il remarquer.