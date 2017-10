Diao Baldé KEITA «La Masia est le meilleur centre de formation du monde»

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le nouveau joueur de Monaco s’est dévoilé. Il a parlé de son parcours et de sa vie à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Pour moi, c’est le meilleur centre de formation du monde, parce qu’ils font attention à tout. Les études, la personne que tu vas devenir, l’éducation et le foot. Tout va ensemble. Tu peux être un phénomène sur le terrain, mais si tu n’es pas concerné par les études, tu ne passes .Ils te montrent le chemin, sur plein de choses. Par exemple, si tu dors à l’internat, tu dois faire ton lit tout seul. Auteur d’un but ce samedi contre Bordeaux, le Sénégalais parle également de son choix pour rejoindre le groupe de Leornado Jadim. « Est-ce que j’ai parlé à des joueurs avant de signer ? Oui, à Benjamin Mendy notamment », fait-il savoir. « Nous sommes amis », dit-il avant de poursuivre, « on s’est connus par la vie privée, pas par le foot, et on s’appelle souvent. Il m’a parlé de Monaco en très bons termes. Du coup, je n’ai pas hésité ». Selon l’international sénégalais, Monaco est un endroit parfait pour bien travailler, et pour progresser quand on est jeune.