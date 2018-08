Diao Baldé vers l’Inter

Arrivé sur le Rocher la saison dernière, Keita Baldé pourrait déjà faire ses valises. Le club de la Principauté serait actuellement en train de négocier son départ avec l’Inter Milan. Et l’ASM réclamerait 30 M€ plus un Intériste en échange.

L’été dernier, l’AS Monaco n’avait pas hésité à mettre 30 M€ sur la table pour s’offrir les services du Sénégalais Keita Baldé. Aujourd’hui, après une année correcte en Ligue 1 (8 buts en 23 matches), l’ancien pensionnaire de la Lazio Rome semble cependant plus proche d’un départ qu’une deuxième saison en Hexagone. En juin dernier, France Footballannonçait déjà que les dirigeants asémistes ne diraient pas non à un transfert en cas de belle offre.

Une prise de position qui tranche après le refus de l’ASM de se séparer de sa recrue estivale 2017 l’hiver dernier lorsque Naples était venu sonner au portillon. Mieux, Sky Italia indique que la fièvre acheteuse de l’Inter Milan pourrait faire grandement avancer les choses ! En plus de vouloir réaliser le très gros coup Luka Modric, le club lombard souhaite plus que jamais étoffer son secteur offensif.

Monaco veut Candreva

Et c’est là que tout risque de se jouer. Le média transalpin indique en effet que l’Inter se serait vu proposer les services de l’Espagnol Juan Mata (30 ans, Manchester United), mais que le Red Devil ne serait pas vraiment une priorité. Et pour cause. Des contacts concrets auraient été établis entre Milanais et Monégasques au sujet de Baldé. Le Sénégalais plaisait déjà aux Nerazzurri avant que l’ASM ne vienne rafler la mise l’été dernier. Un an plus tard, l’Inter semble donc bien décidé à retenter sa chance.

La Gazzetta dello Sport annonce que l’ASM devrait récupérer 30 M€ sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire (de 30 M€ donc). Sky Italia précise toutefois que la direction asémiste aurait exigé une autre condition : que le milieu de terrain italien Antonio Candevra (31 ans) soit inclus dans l’opération. Lié à l’Inter jusqu’en 2020, ce dernier était autrefois annoncé dans le viseur du PSG ou plus récemment de Chelsea. Candreva sera-t-il séduit à l’idée de rallier le Rocher ?