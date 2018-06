La route a encore tué au niveau de Diass. Tôt ce matin, un bus et camion sont entrés en collision à Diass. Ce choc entre un camion et un bus a fait un mort et trois (3) blessés. Le chauffeur du bus est décédé sur le coup. Cette semaine a été meurtrière avec plus de dix (10) morts entre Fatick, Koumpétoum et Kolda, causés par des accidents de la route.