La Dic arrête l’administrateur de la page Facebook « LCIS »

Les administrateurs de la page Facebook «Luttons Contre l’Indiscipline au Sénégal» sont dans une mauvaise passe. L’un des administrateurs a reçu une visite inopinée de la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Et c’est l’intéressé qui a posté cette information sur ladite page visitée par nos soins. Il précise d’ailleurs qu’un mandat de perquisition n’a pas été délivré par un juge seul habilité à ordonner une perquisition chez un particulier.

Aussitôt, l’administrateur Malick a saisi un avocat qui se chargera de déposer une plainte. «Luttons Contre l’Indiscipline au Sénégal» milite pour un «Sénégal propre et discipliné avec plusieurs opérations de nettoyage de plages et d’environnement» et compte plus de 95 400 abonnées.