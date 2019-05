La Dic traque 200 passeports diplomatiques

Plus de 200 de ces documents ont été confectionnés et délivrés par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sous Sidiki Kaba. Ainsi, Enquête informe que la Division des investigations criminelles a ouvert une enquête. Laquelle va concerner la gestion de Sidiki Kaba au ministère des Affaires étrangères.

D’après le journal, cette affaire est intrigante d’autant plus que ces passeports auraient été fabriqués et délivrés à beaucoup de non-ayants droit durant la phase transitoire entre la réélection de Macky Sall et la constitution du nouveau gouvernement le 7 avril dernier.