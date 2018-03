Diégane Sène: « Il y a des dangers publics dans le corps des enseignants… »

Diégane Sène, le nouveau secrétaire général par intérim du parti de l’Union pour le renouveau démocratique (Urd), invité mardi de Rfm matin, dit trouver dans le corps des enseignants « des dangers publics ».

Même s’il trouve légitimes les revendications des syndicats, Diégane Sène est on ne peut plus clair concernant le corps des enseignants infesté de « dangers publics. A l’instar de toutes les professions du monde, il y a le bien et il y a le moins bien. Ils sont entrés dans l’enseignement sans vocation ».

Cependant, le Maître-assistant à l’Ucad, loin d’être un « un béni-oui–oui« , demande au Gouvernement de respecter tous les accords signés avec les syndicats d’enseignants.

« Je ne suis pas d’accord sur le sort réservé aux accords signés en 2014. Et je le dirai au président de la République si l’occasion se présente. L’Etat ne devait pas signer…Avant de signer quoi que ce soit, le Gouvernement doit savoir quelles sont ses capacités financières », a-t-il soutenu.

Mais au finish, conseille M. Sène, les enseignent pour leur part,doivent jauger les capacités financières de l’Etat avant de peaufiner leurs plateformes revendicatives…

Mangoné Kâ Senego