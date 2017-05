Diffusion d’images obscènes : Case prison pour Nadège et Liliane

Nadège et Liliane ont passé leur première nuit à la Maison d’arrêt des filles de Liberté VI. L’ex épouse du couturier Djily Création et son amie sont inculpés pour diffusion d’images à caractère pornographie et menaces de mort. Elles ont été placées sous mandat de dépôt par le substitut du procureur, Cheikh Faye, après 17 tours d’horloge d’audition. Les deux copines seront jugées demain, 18 mai, au Tribunal de Dakar.

Nadège et Lilane sont accusées d’avoir partagé sur Whatsapp et Facebook les images de Lika Dioum, amie de Nadège et présentée comme la maitresse de son ex.