Diffusion d’images obscènes- Nadège et Lilianne prennent un mois ferme

Le verdict du procès de Nadège et Lilianne vient de tomber au palais de justice de Dakae. En effet, Nadège et son amie, Lilianne accusées de «diffusion d’images obscènes contraires aux bonnes mœurs et association de malfaiteurs» ont écopé de deux ans de prison, dont un mois ferme. Le procureur avait requis 02 ans dont 06 mois ferme.

Nadége et Lilianne sont accusées d’avoir diffusé les photos nues de la nommée Fatoumata Lika Dioum qui n’est personne d’autre que l’amie que Nadège avait hébergée chez elle quand elle était encore mariée au célèbre couturier Djily Création. Igfm