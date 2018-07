Diffusion du Mondial : La pique Youssou Ndour à ses détracteurs

Faisant le bilan de la couverture du Mondial, le président du Conseil d’administration du Groupe Futur Media, Youssou Ndour titille ses détracteurs. « Gfm ne fait pas dans l’aventure et ne bluffe pas », déclare-t-il, dans, L’Observateur. A la Rts qui accuse Gfm de diffuser frauduleusement les matches de la Coupe du monde 2018, Youssou Ndour répond : « Nous ne faisons dans la fraude. Nous ne bluffons pas. Tout ce que nous promettons est du sérieux », se lâche-t-il. Non sans féliciter son équipe, qui, à son avis, a réussi le pari de la couverture du Mondial 2018. « Il fallait réussir le pari pour que les gens sachent que Gfm n’est pas seulement numéro 1, mais c’est du sérieux », dit-il. Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, nous Gfm, ne baisserons la tête devant aucune entreprise de presse. Nous faisons un travail sérieux, avec des professionnels. Qui plus est, nous avons un réseau sérieux. »