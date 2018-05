Diomansy à Sadio Mané : «Tu es une fierté (…) pour le Sénégal »

L’ancien international sénégalais, Consultant à Canal à rendu un hommage appuyé à Sadio Mané après sa brillante qualification en finale de la ligue des champions. Sur sa page Facebook, il a écrit un message subliminal à l’endroit du sénégalais de Liverpool. « On n’atteint pas le sommet d’une montagne en partant du sommet. On commence par le bas, et on grimpe. En suant sang et eau. Le petit garçon de Sédhiou est devenu un homme qui nous fait rêver. Tu t’es prosterné, Dieu t’as élevé. Il y a quelques mois lorsque je suis venu à Liverpool pour le reportage droit dans les yeux, je t’ai demandé quand es ce que tu amènerais la ligue des champions à Dakar ? Tu m’as répondu bientôt … Bientôt Sadio c’est maintenant. On sera à Kiev pour te soutenir! Tu es une fierté un honneur et un espoir pour le Sénégal et toute la jeunesse africaine.