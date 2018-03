Diomansy Kamara : «Sadio Mané est un modèle pour la jeunesse africaine»

L’ancien attaquant des Lions, Diomansy Kamara, rend hommage à Sadio Mané après son triplé d’hier en Ligue des champions. Très content pour la star de Liverpool, il s’est exprimé à travers sa page Facebook. «Tu as quitté ton village natale en Casamance pour suivre tes rêves et ta passion. Aujourd’hui, tu es l’orgueil de toute une nation. Pourtant ton parcours ressemble à un chemin de croix. Génération foot, Metz, Red Bull Salzbourg, Southampton puis Liverpool. Tu brilles par tes prestations, mais surtout par ton humilié qui est la marque des très grands», a-t-il écrit, avant d’ajouter: «tu deviens depuis hier le premier Sénégalais à réaliser un triplé dans un match de ligue des champions». L’ancien international sénégalais est d’avis que Sadio Mané est «un exemple et un modèle pour la jeunesse africaine».