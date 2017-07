Dionne tacle le Pape du sopi ’’Donnez à Wade un chapelet pour qu’il s’adonne à la lecture de Khassaïdes’’

Opération de séduction pour Abdallah Dionne. Après l’intérieur du pays, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a sillonné les artères de Dakar, ce jeudi. La caravane est passée par l’avenue Blaise Diagne, puis Castors, Grand-Yoff avant d’atterrir aux Parcelles assainies.

Le Pm a réussi le pari de la mobilisation à Dakar. Galvanisé par la forte mobilisation des militants, Dionne a sévèrement taclé l’opposition. « Il y a un sage qui me disait un jour, là où tu entends dire Mànkoo, le but est de comploter », ironise-t-il. Non sans jeter une pique à Wade. « Il faut qu’on trouve une chaise pliante et un chapelet à Wade afin qu’il s’adonne à la prière et à la lecture de Khassaïdes (poèmes mourides) ». A Amadou Ba, il dira de lui que le président ne s’est pas trompé en lui confiant le département de Dakar. Il ne s’est pas trompé en lui confiant le ministère de l’Economie et l’exécution du Pse. Partout où nous sommes allés, c’est la jeunesse qui s’est mobilisée », a-t-il dit. Et le ‘’patron’’ de Dakar, à son tour, d’adresser des propos élogieux envers le son chef dans le Gouv’ : « Le Premier ministre et moi, sommes des jumeaux. Il a toujours approuvé et appuyé les sollicitations venant des Parcelles. C’est pourquoi la salle est pleine. Toutes les couches sociales, les délégués de quartier, les sages, l’église, tout le monde est avec nous », rassure-t-il. Après l’étape des Parcelles assainies, Amadou Bâ et son hôte ont fait un crochet à Yoff où les attendait Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, investi à la troisième position de la liste. Au quartier Dagoudane, les candidats de Benno ont été accueillis par une foule immense. Mahammad Dionne a invité les populations à voter Bby.

K T COLY