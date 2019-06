Dior Fall Sow, ancienne procureure : «El Hadj Kassé doit être entendu»

Pour l’éclatement de la vérité sur l’affaire Petrotim, l’ancienne Procureure de la République, Dior Fall Sow, souligne que (Serigne Bassirou Gueye) doit entendre « toutes les personnes qui ont fait des déclarations » sur le sujet : L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, le ministre-conseiller du président de la République, El Hadji Kassé et même Clédor Sène. D’autant plus, dit-elle, que « le documentaire de la BBC donne des éléments qui sont extrêmement graves, (et) les copies de certains contrats sont suffisamment graves pour qu’on puisse ouvrir une information judiciaire. » Ainsi, recommande-t-elle : « On ne doit pas seulement entendre une seule personne, ne pas se baser seulement sur ce qui est dit. Vous avez deux (2) contradictions entre BBC. Elle était l’invité du Jury du dimanche de Iradio.