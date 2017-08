Diourbel : Echanges virulentes entre Me El Hadji Diouf et le procureur Moussa Guèye

le procès de Serigne Assane Mbacké et de Mor Lo portant l’affaire des saccages des bureaux de vote à Touba a été une véritable altercation entre le procureur Moussa Guèye et le tonitruant Me El Hadji Diouf .Ce dernier, selon seneweb, a conclu en déclarant que le parquet avait arrêté Serigne Assane Mbacké « pour faire plaisir au prince Macky Sall », parce que ne se basant sur aucun élément objectif. Ayant du mal à avaler ces propos, le procureur rappelle à l’ordre Me El Hadji Diouf : « La probité recommande qu’un avocat ne dise pas des choses qui ne sont pas vraies. Il (Me El Hadj Diouf) dit ici devant ce tribunal qu’on a arrêté Serigne Assane Mbacké pour faire plaisir au prince Macky Sall ». Reconnu discret le procureur n’a pas pu mâcher ses mots et réplique en ces termes : «ce n’est pas du tout honnête de faire des déclarations qu’on sait fausses. Et si aujourd’hui nous avons demandé la relaxe, c’est parce qu’en notre intime conviction, nous avons jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour requérir autre chose que cette relaxe ».

Safiyatou Diouf Ndiaye