DIPLOMATIE : Omar Gueye, une cible dans le viseur de la Russie

Ce n’est pas du tout une relation en bon termes entre la Russie et le Sénégal. L’arraisonnement fréquent des navires russes a vivement avivé la colère de Moscou contre les autorités Sénégalaises. Le quotidien DakarTimes de prévenir la chute du ministre de la pêche après les élections législatives dans un souci de renforcer davantage la coopération entre ces deux pays.

Qui n’a pas peur de la Russie ? Voilà une question que se posent beaucoup de pays. La Russie impose son leadership sur la scène politique internationale. Et des puissants lui facilitent la tâche grâce à ses fins et stratégies politiques hors normes. Dans les colonnes du quotidien DakarTimes, en Afrique, deux secteurs intéressent les Russes: l’armement et la pèche. Cette dernière est la véritable pomme de discorde entre le Sénégal et la Russie. La source rapporte que le Ministre de la pêche Omar Gueye depuis sa nomination, cumule des erreurs tant avec les entrepreneurs sénégalais qu’étrangers. Et celles-ci l’ont poussé à provoquer « un front » contre des hommes d’affaires russes membres du réseau de Vladimir Poutine à la suite de l’arraisonnement fréquent des bateaux russes telle le navire « Gotland Imo » immatriculé 8325353, soumis sous contrôle le 5 février 2016 par le Sénégal dans les eaux espagnoles avec le concours d’interpole.

Ce n’est pas tout, la source de rappeler que le Sénégal réclamait à la Russie 1 million 500 mille euros et ce que celle-ci refusait de payer par l’absence d’infraction, selon elle, dans les eaux sénégalaises. Toujours est-il que les Russes ont trainé l’Etat du Sénègal, selon la source, devant un Tribunal international à cause de l’arraisonnement d’un bateau appartenant à un proche de Poutine. Ce qui a été « l’une des motifs du déplacement du ministre des Affaires étrangères et de l’Extérieur Mankeur Ndiaye à Moscou en Avril dernier » confirme-t-elle. La source de révéler que cet incident a suscité une vive colère des Russes contre le gouvernement sénégalais qui pourrait, sans doute, entacher la diplomatie entre ces deux pays. Face à cette crise, à l’issu du voyage de Mankeur Ndiaye à Moscou, dit la source, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération. « Mais ce rapprochement se fera sur le dos du ministre Omar Gueye qui risque de quitter son département après les élections législatives », prévient-elle.

Safiyatou Diouf