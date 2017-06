Diplomatie sénégalaise : Ckeikh Sadibou Fall ancien ambassadeur regrette une « absence de ligne directrice »

REWMI.COM- L’Etat du Sénégal a rappelé son ambassadeur au Qatar pour consultation mercredi dernier. Cette décision fait suite, selon le communiqué produit à cet effet par le ministère des affaires étrangères, à la situation en cours dans la région du Golfe. Il exprimait ainsi sa « solidarité agissante à l’Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et à l’Egypte ». Cette décision est diversement appréciée. Cheikh Sadibou Fall, ancien ambassadeur du Sénégal en Italie trouve la décision « bizarre » et pense que l’Etat du Sénégal doit » faire attention ». L’ancien ministre de l’intérieur sous Wade dit comprendre « que le Sénégal fasse preuve de solidarité vis a vis de l’Arabie saoudite, compte tenu des relations extrêmement anciennes et efficaces entre les deux pays »; mais de là à rappeler son ambassadeur, » cela peut paraître bizarre ». Cheikh Sadibou Fall pense que le Sénégal, aujourd’hui, n’a plus de ligne directrice en terme de diplomatie. Pour argumenter son propos il rappelle l’alignement systématique de notre pays sur les positions soit de la France, soit des Etats unis, soit des pays très puissants économiquement comme l’Arabie saoudite. Il semble navré que le Sénégal se retrouve aujourd’hui dans des positions diplomatiquement inconfortables que les autorités auront des difficultés à gérer, alors que « nous aurions à la limite jouer un rôle de médiateur dans cette affaire.

