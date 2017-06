Pourquoi dire Oui à Israël ? (Fatou Thiam Ngom)

Voir Israël renouer avec le Sénégal des relations diplomatiques, est à la limite incompréhensible. L’état hébreu qui poursuit sa colonisation en Palestine et qui bafoue le droit international, devrait susciter chez la communauté internationale, indignation à défaut de sanction.

Après avoir décidé de porter le projet de résolution des Nations Unies qui demandait à l’Israël d’arrêter sans délais et complètement ses activités visant la colonisation du territoire palestinien occupé, notre pays s’était distingué aux yeux de tous les épris justice, surtout en acceptant et visiblement sans regret, de rompre diplomatiquement avec cet état colonisateur, ce que réclamait depuis longtemps d’ailleurs la presque totalité des organisations musulmanes du Sénégal.

Le jeu en vaut la chandelle disait-on. Et la réalité est que l’on ne gagne rien à être dans les petits papiers d’Israël, surtout pour le Sénégal, un pays a majorité musulmane, membre de l’OCI et qui soutient la Palestine depuis la nuit des temps. Cette reprise de la coopération sénégalo israélienne est tout simplement illogique car on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Partant de là, il est intéressant de savoir ce qui a motivé le président de la république Macky Sall à accepter la main tendue de Benjamin Netanyahou. L’ami de mon ennemi est mon ennemi. Les palestiniens, ne pourraient t’ils pas réfléchir ainsi après ce revirement spectaculaire ?

Fatou Thiam Ngom, journaliste à Rewmi fm