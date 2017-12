Revivez les temps forts de la Confèrence religieuse du personnel du Groupe Promo Consulting

REWMI.COM- La Place du Souvenir Africain, un des plus grands projets culturels de la République du Sénégal a accueilli ce lundi, 25 décembre 2017, le groupe Promo Consulting dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise. Le Président Directeur Général dudit Groupe, Monsieur Mbagnick Diop, a offert à l’ensemble de ses employés, principalement à ceux de la radio Rewmi fm (97.5) une conférence religieuse sur le thème : La vie et l’oeuvre du Prophète Mouhammed SWS. Ce lieu de rendez vous du donner et du recevoir du peuple noir et de la diaspora a été, le temps d’un après midi, le thèatre de prêches des differents Oustaz, animateurs d’émissions à caractère religieuse à la radio, destinées à leurs collègues. Rewmi.com revient sur les temps forts de cet événement religieux.

20h 25mn Fin de la première édition de la conférence religieuse du personnel du Groupe Promo Consulting. Rendez-vous est pris l’année prochaine pour la deuxième édition. Rewmi.com vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre grand èvènement.

20h 12mn Le Président Mbagnick Diop procède à la conclusion de la Conférence religieuse. Remerciements et félicitations à l’endroit des éminentes personnalités présentes dans la salle mais aussi au personnel de la radio et à l’ensemble du personnel du Groupe Promo Consulting. Il a terminè en donnant des conseils pleins de sagesse à ses employés.

19h 59 mn Mamadou Ndiaye témoigne de son amitié avec le Président Mbagnick Diop non sans rappeler la qualité de visionnaire de ce dernier qu’il a qualifié de « global leader »

19h 22mn Oustaz Gora Diop, animateur d’une émission religieuse à la radio, un des conférenciers du jour, dernier intervenant, parle de « la vie et l’oeuvre du Prophète », thème de la conférence.

19h 00 mn Oustaz Saliou Niang, animateur d’une émission religieuse à la radio, un des conférenciers du jour traite du thème.

18h 48mn Baye Kébé, chanteur de la communauté khadre, animateur d’une émission religieuse à la radio rappelle les largesses du Président Mbagnick Diop à son endroit avant de chanter, à chauffer la salle, les louanges du Prophète Mohammad SWS.

18h 15mn Oustaz Babacar Mbaye, animateur d’une émission religieuse à la radio, un des conférenciers du jour aborde le thème, après une bonne prestation des chanteurs religieux.

17h 58mn Dieuwrigne Iba Niang, animateur d’une émission religieuse à la radio fait une intervention relative au thème de la conférence. Il a terminé son intervention en dèmontrant son talent de chanteur religieux

17h 42mn Serigne Bara Mbacké petit fils de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, animateur d’une émission religieuse à la radio fait une intervention relative au thème de la conférence.

17h 25mn Le Président Mbagnick Diop initiateur de l’èvenement prononce son allocution d’ouverture précédée de belles mélodies de chanteurs tidianes dont le fils de Mbaye Dondè Mbaye.

Le président du groupe Promo Consulting salue la présence des éminentes personnalitès dans la salle mais aussi l’ensemble des responsables des différents départements du groupe Promo Consulting et l’ensemble des employès. Il a rappelè le prétexte de cette confèrence qui est à sa 1ere édition et qu’il va perpétrer.

Il a rappeler ses relations de travail mais aussi cordiales avec chacun de ses employés. Mbagnick a donnè des conseils pour que tout un chacun soit positif et souhaite le meilleur pour son prochain. Eviter la mechancetè et la jalousie. Mbagnick a priè pour ses parents rappelès à Dieu. Il a terminè en se rejouissant de la présence de toutes les confréries du Sénégal dans la salle.

17h 22 mn Omar Seck introduit de manière magistrale le Président Mbagnick Diop

17h 17mn Oustaz Gora Diop prononce un discours au nom des Oustaz de la radio. Il a formulè des prières à l’endroit du prèsident Mbagnick Diop après avoir rappelè les faveurs, les largesses et bienfaits de ce dernier à l’endroit de ses employés principalement aux Ouataz. Au nom de ces derniers il a remerciè infiniement le President Mbagnick. Il a terminè en annonçant la prèsence de Abdoul Aziz Mbaye fils du cèlèbre chanteur Tidiane Mbaye Dondè Mbaye.

17h11 mn Omar Seck Maitre de Cérèmonie rappelle les bienfaits de Mbagnick Diop.

17h 06mn Mme Marième Sanè Directrice de la radio Rewmi fm prononce son mot de bienvenue.

Elle a transmis les remerciements du personnel de la radio pour leur avoir dèdiè cette journée qui en est à sa 1ere èdition. Mention speciale à Mbagnick au nom du personnel de la radio pour les avoir mis dans de bonne conditions de travail. Elle a terminè en formulant des prières pour Mbagnick Diop.

17h 04mn Dèbut de la conférence par le maitre de cérémonie Nafy Ndiaye

17h 00mn Arrivée du Président Mbagnick Diop accompagné des différents conférenciers

16h 46 mn La mise en place se poursuit. De belles sonorités de chanteurs religieux tijanes accompagnent les invités dans leur attente.

16h 15mn Les premiers invités arrivent. La salle de conférence bien décorée pour l’occasion présente un cadre agréable pour l’événement