Revivez les temps forts de la cérémonie d’ouverture du 1er Salon International de l’Artisanat de Dakar (Siad) au Cices

L’artisanat est à l’honneur cette semaine. Le Ministère de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat, en collaboration avec le Groupe Promo Consulting organise à partir de ce lundi 15 mai (jusqu’au 20 mai) au Cices, le 1er Salon International de l’Artisanat de Dakar (SIAD). Le Maroc est l’invité d’honneur de cet événement à caractère international. Un immense chapiteau accueille beaucoup de monde composé de participants et d’exposants. C’est parti pour être le plus grand évènement consacré à l’artisanat au Sénégal et en Afrique. Nous avons noté la présence des ministre Birima Mangara, de Monsieur Souleymane Jules Diop chargé du Pudc, de plusieurs directeurs généraux, des représentants du corps diplomatique et des organisations professionnelles.

17h 00mn Visite des stands et fin de la cérémonie officielle. L’évènement se poursuivra jusqu’à samedi 20 mai prochain

16h 50 mn– Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dione prononce le mot d’ouverture-

C’est un réel plaisir pour lui de présider, au nom du Président Macky Sall cette cérémonie officielle d’ouverture du Siad. Il a souhaité la bienvenue aux pays invités dont la présence est le signe de « votre engagement pour la promotion de l’artisanat ». Ce salon s’inscrit, selon le Premier ministre, dans l’ambition du Chef de l’Etat de faire de l’artisanat un moteur de développement inclusif ce secteur étant au coeur du PSE. L’Artisanat est « un axe stratégique pour la création de richesse et la création d’emplois, un secteur transversal en soutien à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage », d’où l’importance de ce panel qui accompagne l’Etat dans le développement de l’artisanat.

Le Premier ministre a félicité le ministre Mamadou Talla « pour cette action de haute portée ». Il a réaffirmé la volonté du Chef de l’Etat Macky Sall à soutenir davantage l’artisanat. En attestent la formation de 10 mille apprentis, l’accès au financement sans apport et sans intérêt, la mise en place d’une ligne de crédit, l’installation de centres pilotes d’artisanat d’art etc…. Il a terminé son discours en magnifiant, au nom du Président de la République, la présence du Maroc mais aussi en saluant la présence des pays frères du Sénégal. Le Premier ministre a salué également « nos vaillants artisans « pour leur participation à cet évenement. Il a fortement remercié le Groupe Promo Consulting « pour la réussite de l’organisation ». Au nom du Président de la République, il a déclaré ouvert le premier Salon International de l’Artisanat de Dakar.

16h45mn Madame Djamila El Marsali, Secrétaire d’Etat à l’artisanat du Maroc prononce un discours.

Elle s’est dite très honorée d’avoir représenté le Maroc à cette importante manifestation économique qui est un lieu de partage et d’échange. » Nous avons apporté les differentes facettes de l’artisanat marocain. C’est un événement très important car permettant de concrétiser les relations fortes entre le Sénégal et le Maroc

16h40mn Maguette Mbao, Président de l’Union nationale des chambres des métiers prononce un discours

Il s’est dit très content d’autant plus c’est la 1ere fois qu’un tel événement relatif à l’artisanat est organisé au Sénégal. La réussite de l’organisation est sans équivoque. « C’est comme si c’était la énième fois qu’on l’organisait à Dakar « , à-t’il dit. Il a tenu à remercier le Ministre de l’Artisanat Mamadou Talla pour son esprit de partage et d’échange. A Monsieur le Premier ministre, il chargera de dire au Président de la République que » nous voulons que l’artisanat du Sénégal aille de l’avant car étant est au début et à la fin de tout développement. « Nous voulons accompagner le Plan Sénégal Emergent ». Pour cela Monsieur Mbao sollicite un plan spécial de 5 ans consacré à l’artisanat. Il a terminé en remerciant le Chef de l’Etat « qui a beaucoup aidé l’artisanat ». Il a promis d’accompagner (son équipe et lui) le Président Macky Sall dans ses efforts de développement

16h 35mn- Arrivée de Mouhamad Boun Abdallah Dione, Premier ministre du Sénégal à la tête d’une forte délégation. Il est accueilli par Monsieur Mamadou Talla Ministre de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat

16h 20 mn- La cérémonie ne va pas tarder à commencer. Les places sont prises d’assaut. Les officiels sont attendus d’un moment à l’autre. Une belle musique tient compagnie les invités

15h 15 mn– La troupe de danse Bakalama de Thionk Essyl accueille les officiels à l’entrée de l’impressionnant chapiteau

14h- oo mn Le grand chapiteau très bien aménagé accueille les participants confortablement installés. Les stands bien disposés montrent les différentes facettes de l’artisanat sénégalais mais aussi africains.